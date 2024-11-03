Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


03 Kasım 2024 16:49
Eşim asker ben üniversitede kadrolu hemşireyim tayin sorunumuz

Merhabalar eşim astsubay bende 4 yıldır üniversitede hemşireyim kadroluyum üniversitede mobbing hat safhada görevlendirme istedim reddettiler tayin dedim dava aç olur dediler eşim ile aramda 700 km var kışın git gel yapamam rapor alacağım dedim hakem heyetine devrederiz sağlık problemin olmadan rapor alamazsın dediler sizce nasıl bi yol izlemeliyim yardımcı olur musunuz?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
03 Kasım 2024 16:54
Üniversite personeli olarak sizin tayin imkanınız yok. Eğer geçebilecek bir kurum bulur da muvafakat yani izin de alabilirseniz nakil olabilirsiniz. Ama bu yaşadıklarınız nedeniyle izin vermeye de yanaşmayabilirler. Bu durumda eşinizin zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması nedeniyle dava yoluyla belki nakil olabilirsiniz ancak tabi bunlar kesin durumlar değil. Bir avukat ile görüşmeniz yararınıza olabilir. Bir kurum bulmanız öncelikle işinizi belki adım olarak kolaylaştırabilir.

Hemşire4567
Aday Memur
03 Kasım 2024 16:57

Avukat buldum zaten ama dava dediğimiz süreç uzun bi süre.Yani o zaman üniversite personeli hiç evlenmesin böyle bi saçmalık olabilir mi?Hak var kanun var ama üniversite bu konuda çok anlayışsız eleman yok diye elindeki eleman gitmesin diye zora koşuluyor

hsnd, 1 saat önce
Üniversite personeli olarak sizin tayin imkanınız yok. Eğer geçebilecek bir kurum bulur da muvafakat yani izin de alabilirseniz nakil olabilirsiniz. Ama bu yaşadıklarınız nedeniyle izin vermeye de yanaşmayabilirler. Bu durumda eşinizin zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması nedeniyle dava yoluyla belki nakil olabilirsiniz ancak tabi bunlar kesin durumlar değil. Bir avukat ile görüşmeniz yararınıza olabilir. Bir kurum bulmanız öncelikle işinizi belki adım olarak kolaylaştırabilir.
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