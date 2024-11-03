Eşim asker ben üniversitede kadrolu hemşireyim tayin sorunumuz

Üniversite personeli olarak sizin tayin imkanınız yok. Eğer geçebilecek bir kurum bulur da muvafakat yani izin de alabilirseniz nakil olabilirsiniz. Ama bu yaşadıklarınız nedeniyle izin vermeye de yanaşmayabilirler. Bu durumda eşinizin zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması nedeniyle dava yoluyla belki nakil olabilirsiniz ancak tabi bunlar kesin durumlar değil. Bir avukat ile görüşmeniz yararınıza olabilir. Bir kurum bulmanız öncelikle işinizi belki adım olarak kolaylaştırabilir.

Üniversite personeli olarak sizin tayin imkanınız yok. Eğer geçebilecek bir kurum bulur da muvafakat yani izin de alabilirseniz nakil olabilirsiniz. Ama bu yaşadıklarınız nedeniyle izin vermeye de yanaşmayabilirler. Bu durumda eşinizin zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması nedeniyle dava yoluyla belki nakil olabilirsiniz ancak tabi bunlar kesin durumlar değil. Bir avukat ile görüşmeniz yararınıza olabilir. Bir kurum bulmanız öncelikle işinizi belki adım olarak kolaylaştırabilir.