Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Kasım 2024 17:04
Disiplin soruşturması

Herkese merhaba . Sözleşmeli memurum 1.28 promil alkolden hakkımda trafiği tehlikeye atma suçundan dava açıldı. benim benzerim durum yaşayanlar soruşturma sonunda ne ceza aldılar acaba daha önceden bir ceza almadım.


murat_326
Şube Müdürü
03 Kasım 2024 17:37

Yazdıklarına bakılırsa büyük ihtimal ceza alırsın, temennim inşallah almassin diyecemde zor gibi

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Danıştay temyizTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıİşaret parmağı kopmasışoruşturma için atanan muhakkik aynı merkezde müdür yardımcısı olabilir miDisiplin soruşturmasıKamu personeline Hakaretİşe Gelmeyen Memur

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 Çoğu Erkeğin hayalindeki kadın modeli 3 sessizlik 1 göktürk ramu 1 günaydın sözlük 1 Diplomatik güç 1 güneş gözlüğü takınca kendini matrix sanan insanlar 1 Virajı hızlı almak 1 aşk acısı çeken yazarlar 1 anasayfadaki sözlük kısmında konusu çıkan yazar 1

Son Haberler

İstanbul'da çöp dağları oluştuÇanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldıKiraladıkları araziyi 200'ü aşkın can dostuna yuva yaptılarEkim ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak'Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği' yönündeki asılsız paylaşımlara soruşturma

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle