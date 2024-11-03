Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Kasım 2024 17:52
2016 ilk sözleşmeli öğretmen 8 yıla 1 kademe

Merhabalar ilk sözleşmeli öğretmenler olarak 2016 yılında atandım ama aslere gittiğim için birkaç güne 8 yılım olacak ve 7-3 olacağım yani 8 yılımi tamamlamış oluyorum herhangi cezam olmadı. 8 yıla 1 kademe nasıl alabilirim herhangi başvuru mu yapacağım yoksa sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler baz alınmıyor mu ?

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