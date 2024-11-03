Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Kasım 2024 19:33
Bakanlıkta Uzman veya Uzman Yardımcısı
Bakanlıkta uzman veya uzman yardımcısı olmak, taşrada mühendislik yapmaktan farklı avantajlar ve dezavantajlar sunabilir. Maaş farkları ne kadar çok varmı ?

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