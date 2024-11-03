Bakanlıkta uzman veya uzman yardımcısı olmak, taşrada mühendislik yapmaktan farklı avantajlar ve dezavantajlar sunabilir. Maaş farkları ne kadar çok varmı ?

Bakanlıkta uzman veya uzman yardımcısı olmak, taşrada mühendislik yapmaktan farklı avantajlar ve dezavantajlar sunabilir. Maaş farkları ne kadar çok varmı ?