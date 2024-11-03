Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Kasım 2024 20:11
Aile birliği mazereti

merhaba. eşim sağlık bakanlığında kadrolu tekniker ama lisans mezunu oldu. ben tarım ve ormanda sözleşmeli mühendisim.

Eşim bana tabi şu an. ben kadroya geçtikten sonra eşim istediğimiz şehre tayin istese beni de yanına çekebiliyor mu? bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olabilir mi?

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