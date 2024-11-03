Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Kasım 2024 20:16
Merhaba arkadaşlar tarım öğretmeni olarak görev yapan var mı ?
Tarım öğretmeni olarak görev yapan var mı arkadaslar bir konuda danismak istiyorum da.

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