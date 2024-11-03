Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


03 Kasım 2024 20:18
sef kadrolarinin mudur yardimcisi kadrosuna alinmasi

Hakları ve yöneticilikleri her zaman yok sayılan, GYS ile göreve getirilip kariyer kadrosundan uzak olan, görevi Müdür Yardımcısı, maaşı Memur olan idarenin her türlü sorumluğu verip maaşından tasarruf ettiği Şef kadrolarının Geleneksel Yönetim anlaşından çıkarılarak Modern yönetim anlayışı ile Müdür Yardımcısı kadrolarına dönüştürülmesi gerekmektedir. Şef kadrolarının Müdür Yardımcısı kadrolarına alınmasının idareye maliyeti 6 bin liradır fakat personele kattığı değer paha biçilemez olacaktır. Verilen bu değer tüm idareyi daha da güçlendirecek kamu yöneticiliği hak ettiği yere gelecektir.

Çok Yazılan Konular

GİH şoför evrak dağıtır mı?YHS kalkıyor Sağlık Bakanlığı GİH memuru il içi tayin

Sözlük

Kız kankasını,bir erkek uğruna harcayan kızlar 2 sessizce izlemek 1 çayı alıp kanepeye yanlamak 2 Günümüz kızlarının atarlı sözleri 1 Ula hamsi tuttum seni seni gidi seni seni 1 akşama ne yemek yapsam 1 günaydın ülkemin güzel insanları 1 Diplomatik güç 1 çayı kupadan içmeyi sevmemek 2 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 1

Son Haberler

Hukuk fakültesi öğrencisi kayısı bahçesinde ölü bulunduFenerbahçe, son nefeste kazandıEge Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde depremFenerbahçe'de Djiku sakatlandı!EKK hedefini belirledi! Enflasyon tek haneli seviyelere indirilecek

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle