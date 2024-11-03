Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Kasım 2024 20:37
sef kadrosunun mudur yardimcisi kadrosuna alinmasi

Hakları ve yöneticilikleri her zaman yok sayılan, Görevde yükselme ve mülakat ile göreve getirilip kariyer kadrosundan uzak olan, görevi Müdür Yardımcısı, maaşı Memur olan astından daha düşük maaş alan, bakanlıktan bakanlığa farklı yansıtma oranları alan, idarenin her türlü sorumluğu verip maaşından tasarruf ettiği, Memur desen Memur değil yönetici desen yönetici değil, ilk duyanın aklında baş aşçı imajı uyandıran Şef kadrolarının Geleneksel Yönetim anlaşından çıkarılarak Modern yönetim anlayışı ile Müdür Yardımcısı kadrolarına dönüştürülmesi gerekmektedir. Şef kadrolarının Müdür Yardımcısı kadrolarına alınmasının idareye maliyeti 6 bin liradır fakat personele kattığı değer paha biçilemez olacaktır. Verilen bu değer tüm idareyi daha da güçlendirecek kamu yöneticiliğini ve yöneticisini hak ettiği yere getirecektir.

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