Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Kasım 2024 21:23
Norm fazlası atamalarda gönüllü olmak
arkadaşlar merhaba. okulumda norm fazlası olmuyorum ancak norm fazlası olan arkadaş kalmak istiyor. bende başka okula gitmek istiyorum. Bu durumda zümrem olan arkadaş feragat edip ben başvuru yapabilir miyim

fen-25
Şef
03 Kasım 2024 21:24

hayır


bahçesaray
Memur
03 Kasım 2024 21:29
hayır

berkaydal
Şef
03 Kasım 2024 21:44

Hayır.

Toplam 3 mesaj

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