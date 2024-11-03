Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


03 Kasım 2024 22:46
Başka kuruma geçiş hakkında

belediyelerde görevli memur zabıta memuru vs kpss ile üst pozisyonu kazanırsa mesela vergi müfettişliği gelir uzmanlıgı yada kurumların müdür pozisyonları vs muvafakatta problem olur mu ?

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