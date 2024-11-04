Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Kasım 2024 00:10
hitap
yeni yetme komiserlerib 50 yaşındaki polis memurlarına ismiyle hitap etmesi beni oldum olası sinirlendiriyor hitap konusunda mevzuatta bir madde var mı bey diye hitap etmesi gerektigiyle alakalı

Neolinko
04 Kasım 2024 00:13
y

tundercat06
Şef
04 Kasım 2024 00:24

bu gözler neler gördü. o yeni yetme dediğin komsere 50 yaşındaki memur tost hazırlıyordu. evde eşine öyle tost yapmaz inan ki. ama meslekten geçme komserede kıskançlık duyuyordu hep arkasından konuşurdu. diyeceğim şudur ki ektiğimizi biçiyoruz.


Neolinko
04 Kasım 2024 00:26
abi haklısın öyleleride var benim zoruma gidiyor
tundercat06, 57 dk. önce

bu gözler neler gördü. o yeni yetme dediğin komsere 50 yaşındaki memur tost hazırlıyordu. evde eşine öyle tost yapmaz inan ki. ama meslekten geçme komserede kıskançlık duyuyordu hep arkasından konuşurdu. diyeceğim şudur ki ektiğimizi biçiyoruz.


tundercat06
Şef
04 Kasım 2024 00:36
şunu da ekleyim. tost hazırladığı komser ona adıyla hitap ediyordu. eleştirdiği meslekten geçme olan ise nazik biriydi kendinden büyük küçük herkese bey hanım diye hitap ederdi.
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