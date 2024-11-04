yeni yetme komiserlerib 50 yaşındaki polis memurlarına ismiyle hitap etmesi beni oldum olası sinirlendiriyor hitap konusunda mevzuatta bir madde var mı bey diye hitap etmesi gerektigiyle alakalı

yeni yetme komiserlerib 50 yaşındaki polis memurlarına ismiyle hitap etmesi beni oldum olası sinirlendiriyor hitap konusunda mevzuatta bir madde var mı bey diye hitap etmesi gerektigiyle alakalı