Üstün astına hitabı nasıl olmalıdır

şunu da ekleyim. tost hazırladığı komser ona adıyla hitap ediyordu. eleştirdiği meslekten geçme olan ise nazik biriydi kendinden büyük küçük herkese bey hanım diye hitap ederdi.

şunu da ekleyim. tost hazırladığı komser ona adıyla hitap ediyordu. eleştirdiği meslekten geçme olan ise nazik biriydi kendinden büyük küçük herkese bey hanım diye hitap ederdi.