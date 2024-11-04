Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Kasım 2024 00:10
Üstün astına hitabı nasıl olmalıdır

yeni yetme komiserlerib 50 yaşındaki polis memurlarına ismiyle hitap etmesi beni oldum olası sinirlendiriyor hitap konusunda mevzuatta bir madde var mı bey diye hitap etmesi gerektigiyle alakalı


Neolinko
Aday Memur
04 Kasım 2024 00:13
y

tundercat06
Şef
04 Kasım 2024 00:24

bu gözler neler gördü. o yeni yetme dediğin komsere 50 yaşındaki memur tost hazırlıyordu. evde eşine öyle tost yapmaz inan ki. ama meslekten geçme komserede kıskançlık duyuyordu hep arkasından konuşurdu. diyeceğim şudur ki ektiğimizi biçiyoruz.


Neolinko
Aday Memur
04 Kasım 2024 00:26
abi haklısın öyleleride var benim zoruma gidiyor
tundercat06, 9 saat önce

bu gözler neler gördü. o yeni yetme dediğin komsere 50 yaşındaki memur tost hazırlıyordu. evde eşine öyle tost yapmaz inan ki. ama meslekten geçme komserede kıskançlık duyuyordu hep arkasından konuşurdu. diyeceğim şudur ki ektiğimizi biçiyoruz.


tundercat06
Şef
04 Kasım 2024 00:36
şunu da ekleyim. tost hazırladığı komser ona adıyla hitap ediyordu. eleştirdiği meslekten geçme olan ise nazik biriydi kendinden büyük küçük herkese bey hanım diye hitap ederdi.

Never give up 21
Aday Memur
04 Kasım 2024 02:14

Yaşlı polislerin 1 yıllık komserlere aşırı yalakalık yaptığını bizzat 10 kere gözümle gördüm Yeni memurları da sürekli kötülerler ama konuştuklarinda mangala kül bırakmazlar. büyük bir bölümü kuru sıkı atarlar


mhtm.15
Aday Memur
04 Kasım 2024 07:52

Başkomser zamanında, çay söyle dedi. Ben de git kendin söyle dedim.


parades06
Aday Memur
04 Kasım 2024 08:15
terbiyesizlik başka birşey değil. düne kadar ünv yurtlarında babadından harçlık isteyen çocuklar babası yaşında adamlara ismiyle hitap ediyor. hiç birşey bilmiyorsan sonuna bey eklersin en kötü şef dersin.. duyduğunuz yerde haşlayın gitsin hiçbişey diyemez yapamazlar..

Kırmızı Hap
Memur
04 Kasım 2024 09:10

Mevzuatta yaşa göre değil rütbeye göre hitap edilir. Mevzuatta üstlerin astlara bey, şef, hazretleri vs. şeklinde hitap etmesi gerektiği tavsiye olarak dahi yazmaz. Hatta sen bu yorumu yaptığın için üstlerini eleştirmekten disiplin cezası alman gerekir mevzuata göre.


Kırmızı Hap
Memur
04 Kasım 2024 09:17

20 yaşındaki PMYO'lunun 30 yaşındaki POMEM'liye "kardeşim" diye hitap etmesinden daha sinir bozucu bir durum değil. Aynı rütbedeki adam sırf mesleğe 2 ay önce başlamış diye kendini Allah görürken rütbelinin astına bey diye hitap etmesini beklemek en hafif tabirle saflıktır. Sizin kendinize saygınız yok ki rütbelinin olsun.


Kırmızı Hap
Memur
04 Kasım 2024 09:21

Ahahaha sen kaç tane haşladın? Böyle gazcıların oyununa gelmeyin arkadaşlar. Sürgün yerleri bunlarla kaynıyor. Bütün gün amire koydukları postaları anlatırlar fakat denetimciler gelince girecek delik ararlar. Demek hiçbir şey yapamazlar ha? Ahahaha

parades06, 1 saat önce
terbiyesizlik başka birşey değil. düne kadar ünv yurtlarında babadından harçlık isteyen çocuklar babası yaşında adamlara ismiyle hitap ediyor. hiç birşey bilmiyorsan sonuna bey eklersin en kötü şef dersin.. duyduğunuz yerde haşlayın gitsin hiçbişey diyemez yapamazlar..

Kırmızı Hap
Memur
04 Kasım 2024 09:25

Sen büyüyünce tost yapmazsın. Komiser sana adınla hitap ederse, bana bey diyeceksin ulan dersin ahahaha

tundercat06, 9 saat önce
şunu da ekleyim. tost hazırladığı komser ona adıyla hitap ediyordu. eleştirdiği meslekten geçme olan ise nazik biriydi kendinden büyük küçük herkese bey hanım diye hitap ederdi.
Toplam 11 mesaj

Çok Yazılan Konular

İçişleri Bakanlığı torba yasa Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolis maaşı revize edilmelidirPolis intiharlarıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıÜniversite borçlanmasıÜstün astına hitabı nasıl olmalıdırEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİstifa durumunda ödenecek tazminat miktarını hesaplamaŞark olan iller hakkında değişiklik yapılacak mı?

Sözlük

Aristokrasi nedir 2 Karl Marks 1 çay içerek yazan yazar 1 anasayfadaki sözlük kısmında konusu çıkan yazar 2 trabzonspor 1 Dubai Çikolatası 3 zibidi 1 Burjuva burjuvazi ve burjuvaziye marksist bakış 1 erkek çocuğu olmayan aileler 1 firuze 2

Son Haberler

Vergi yüzsüzlerine UTTS ve İDİS dur diyecekYenidoğan çetesi soruşturması savcısına ilişkin haberlerde 2 gazeteciye adli kontrolEkim ayı enflasyonu açıklanacak: Kira artış oranı da belli olacakTrafikte ambulansı yumrukladı: 'Beni tanıyor musun?'Çelik bileklerle sınırda teröre geçit yok

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle