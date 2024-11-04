göğüs sıkışması huzursuzluk nasıl geçer ?

Mutlu geceler . Stresten göğsüm sıkışıyor hem de haftasonu bile. Olmadık şeylere üzülüyorum , stres yapıyorum mutsuz oluyorum ve geriliyorum istemeden. Yok mu bunun bir çaresi ? Doktor acilde sakinleştirici yapıyor istirahat veriyor ama ben istirahat istemiyorum. Bunun bir çaresi yok mu? Nabzım tık tık hissettiriyor kendini; göğsümü ovmak zorunda kalıyorum. kardiyolog doktor kan değerlerin güzel, enzimlerde ve kalbe giden damarlarda sorun yok diyor. ekg, eko ve kan tahlillerin iyi dedi doktor. Aşanlar bu durumu nasıl aştı ??? not: anksiyete, depresyon ve obsesif komplüsif bozukluk hastasıyım ve efexor 225 mg, buspon 10 mg ve ozaprin 5 mg, levotiron 50 mg kullanıyorum ve kafein tüketimim hayli yüksek düzeyde.

Mutlu geceler . Stresten göğsüm sıkışıyor hem de haftasonu bile. Olmadık şeylere üzülüyorum , stres yapıyorum mutsuz oluyorum ve geriliyorum istemeden. Yok mu bunun bir çaresi ? Doktor acilde sakinleştirici yapıyor istirahat veriyor ama ben istirahat istemiyorum. Bunun bir çaresi yok mu? Nabzım tık tık hissettiriyor kendini; göğsümü ovmak zorunda kalıyorum. kardiyolog doktor kan değerlerin güzel, enzimlerde ve kalbe giden damarlarda sorun yok diyor. ekg, eko ve kan tahlillerin iyi dedi doktor. Aşanlar bu durumu nasıl aştı ??? not: anksiyete, depresyon ve obsesif komplüsif bozukluk hastasıyım ve efexor 225 mg, buspon 10 mg ve ozaprin 5 mg, levotiron 50 mg kullanıyorum ve kafein tüketimim hayli yüksek düzeyde.