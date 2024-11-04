Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


04 Kasım 2024 00:44
Eş tayini

İyi günler dılerım. Eşi yüzde 55 engelli kısmi bağımlı olan polis memuru eşinin oldugu yere tayin gelebiliyor mu? Bilginiz var mı arkadaşlar teşekkürler.

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