Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Kasım 2024 00:55
Amir odaya girdiğinde kalkma zorunluluğu var mı

Merhaba;amir odaya girdiğinde ayağa kalkılması gerektiğine dair yönetmelik maddesi var mıdır? Soruşturma başlatılabilinir mi bunun için


E.Kayı Han
Editor
04 Kasım 2024 01:20

Amirden kastın ne? Hakim mi savcı mı müdür mü?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiAdalet Personeli Özlük Haklarımız için *Sesleniş*Becayiş Tek BaşlıkHavuz tayini hk.Unvan İsimlerinin Güncellenmesi ÜzerineAmir odaya girdiğinde kalkma zorunluluğu var mıBir katibin hakimin işlerini yapması hk.Aşçılar teknik hizmetler sınıfına alınmalıBakanlıkta Memur Reformu Şart!

Sözlük

sessizce izlemek 1 trabzonspor 1 kirli bir araç görünce üzerine beni yıka yazmak 2 Çocuk bezini değiştiren adam 2 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 1 Dubai Çikolatası 3 göktürk ramu 1 Çoğu Erkeğin hayalindeki kadın modeli 3 Kurtlar Sofrası 1 Ula hamsi tuttum seni seni gidi seni seni 1

Son Haberler

Kamu kurumlarının eğitim merkezlerinin görev ve sorumlulukları yönerge ile düzenlenebilir mi?Hasta sevki yapan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı4 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli 35.000 TL Kredi!Ardahan'da kar ve buzlanma: Tırlar yolda kaldı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle