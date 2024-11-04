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Editörler : Lanet


04 Kasım 2024 05:54
Erkeklere özel

Erkeklere özel

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Pamuktur, sanki kokar Geylani

Kürdandır, san İmam-ı Rabbani

İlimdir, istibradır ilim

Pamuk, kürdan ayırma yanından

Ve onu devamlı kullan

Ha erkeklere özel buna inan

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MecZup börteçine

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