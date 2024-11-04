KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Kasım 2024 08:26
Darphane tekniker alımı

internette net bir bilgi bulamadım. bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. tayin durumumuz var mı? çalışma şartları ve maaş durumu nedir?


yeşilrussel
Memur
04 Kasım 2024 08:47

Tayin durumu yok sadece istanbulda var çalışma yeri

Toplam 1 mesaj

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