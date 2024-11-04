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Editörler : Radore


04 Kasım 2024 08:44
Taşınabilir SSD tavsiyesi

merhaba,

2 tb kapasiteli taşınabilir ssd almak istiyorum. özellikle kullanıcı arkadaşlardan tavsiyesi olan var mı.

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