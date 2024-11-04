Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Kasım 2024 09:43
Sözleşmeli personel hastane şoförlüğünden 112 şoförlüğüne geçiş

Ben 8 ay önce hastaneye destek personeli (şoför) kadrosundan atandım. 112 Ambulans Şoförlüğüne geçiş yapmak istiyorum. Sözleşmeli olduğum için geçemeyeceğimi söyleyen de var, 1 seneyi doldurunca geçebileceğimi söyleyen de var. Konu hakkında detaylı fikri olan var mıdır saygıdeğer hocalarım?

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