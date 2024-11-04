Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Kasım 2024 10:06
Yedek Subay Maaşı

Psikolog RDM Yedek Subay Batı da ne kadar, doğu da ne kadar, yurt dışı suriye-ırak vb ne kadar maaş alır?

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