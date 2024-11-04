Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Kasım 2024 10:15
Buyrun enflasyon bilmecesine

Kaldı 2 ay ocakta toplam oran sizce ne olacak tahminlerinizi alalım :)


Braweheart01
Genel Müdür
04 Kasım 2024 10:23

beklenti : Ocak 2025'te yıllık enflasyonun %36-37 arasında olmasını bekliyor.

Genellikle beklenti oranları çerçevesinde gelişir


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
04 Kasım 2024 10:57

%6 toplu sözleşme + %6 enflasyon farkıyla %12 olur diye düşünüyorum.


bulaşşıkk
Memur
04 Kasım 2024 10:57

Ocak maaş zam oranının %10 olacağı aylar öncesinden ayarlandı. En fazla %10


dehneliler
Genel Müdür
04 Kasım 2024 11:10
şuan yüzde 7.98 enflasyon farkı oluştu. Kasım ve aralık ayında yüzde 2 çıksa ocak zammı en az yüzde 12 olur
Toplam 4 mesaj

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