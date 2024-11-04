Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Kasım 2024 10:23
Norm fazlası

köy okulunda norm fazlası oldum. ilçede geçeçeğim okul yok. il içi resen atanır mıyım puanım 188


halis4242
Genel Müdür
04 Kasım 2024 10:44

Bu sene norm fazlası öğretmenler için büyük bir atama projesi yapılmış, tüm illere gönderilmiş, büyük bir sirkülasyon olacak gibi gözüküyor, dayısı olan, ağa paşa eşi olan, özür grupları dışında herkesi bi yerlere zorla atayacaklar gibi duruyor. Ömk'de zorunlu atama ile ilgili madde varmış sanırım.

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