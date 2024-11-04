Norm fazlası

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
10 Kasım'da okuldayızİl içi resen atamalar geliyor!!!Ortaöğretimde öğretmene hakaretÖğretmenlik Tavsiyeİzmir norm fazlasıOkul müdürü ve diğer idareciler aldığım cezayı görebilir miSözleşmeli Öğretmenlik Sonrası Hİzmet BirleştirmeProje okulları sil baştanNorm fazlası resen atamaDerste mastürbasyon yapan öğrenci okuldan atılması?
Sözlük
Karl Marks 1 trabzonspor 1 göktürk ramu 1 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 1 Cümle sonuna noktaya yerine argo kısaltma yazanlar 1 kirli bir araç görünce üzerine beni yıka yazmak 2 Sözlük editörlerinin tanım hassasiyetlerinin azaldığı hissi 1 merhamet 1 Çocuk bezini değiştiren adam 2 Deveye sormuşlar boynun neden eğri 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle