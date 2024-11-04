Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Kasım 2024 10:25
kira artış oranı ne zaman düşecek
Hala yüzde 60. teknik olarak birisi bilgilendirebilir mi. aşağılamadan yazarsanız sevinirim.

mıcheal owen
Daire Başkanı
04 Kasım 2024 11:12

Kira artış oranı 12 aylık ortalamaya göre hesaplanıyor hocam yüksek olmasının sebebi şu geçmiş 12 ayda meydana gelen yüksek enflasyon bu oranın artmasına sebep oluyor. Örnek vermek gerekirse 2023 Aralık'ta meydana gelen %64 lük yıllık enfasyon bile şu anın kira artış oranını etkiliyor. Enflasyon yükselişe geçerse kira artış oranı daha geç yükselişe geçer, enflasyon düşüşe geçerse kira artış oranı daha geç düşer.

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