Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Kasım 2024 10:25
2025 ocak zammı

Arkadaşlar ekim enflasyonu 2,88 çıktı. Önümüzdeki iki ay enflasyon her ay 2 bile çıksa memur zammı yüzde 12 13 arasında olacaktır.


Qovboypolis01
Şube Müdürü
04 Kasım 2024 10:28

Ben ta ağustos ayında yüzde 11 13 arası gelecek demiştim. Ama bir akademisyen arkadaş başlık açıp yüzde 10'u geçmez dedi. Umarım yanılgısını anlar.


C.Z.c.z
Şef
04 Kasım 2024 10:32

Şu an 8.06 mı


Qovboypolis01
Şube Müdürü
04 Kasım 2024 10:36

Bugün itibariyle memur zammı yazdığın gibi. 2 ay daha var. En az 12 olacaktır.

C.Z.c.z, 1 saat önce

Şu an 8.06 mı


egop0
Aday Memur
04 Kasım 2024 10:39

Hayır şu an toplam aylık enflasyon 12,08

C.Z.c.z, 1 saat önce

Şu an 8.06 mı


ice.mann
Memur
04 Kasım 2024 10:53

şu an için 7,98 görünüyor. üstüne 2 ay eklenecek


Kualalumpur1
Aday Memur
04 Kasım 2024 11:16

2.90 ve 3 gelse son iki ayki meyve sebze seradan yapıldığı aylarda bu civarda gelir enflasyon ocak zammı 14 civarı olacaktır


Muhtarimm
Memur
04 Kasım 2024 11:21

Son piyasa anketi ile (Kasım: 1,96; Aralık:1,68) aynı gelirse yüzde 11,95 oluyor Ocak zammı

Kualalumpur1, 17 dk. önce

2.90 ve 3 gelse son iki ayki meyve sebze seradan yapıldığı aylarda bu civarda gelir enflasyon ocak zammı 14 civarı olacaktır

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Memur maaşı vs asgari ücret2025 Ocak Zam Oranı %10'u Geçmeyecektir!Kamu işçilerinin tediye, ikramiye, gece farkı, yol ve yemek parasıMerkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıvakıfbank mevcut kredimi ertelenebilir miyim2025 ocak zammıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiEski Memurlar mı Yoksa Yeni Memurlar mı Daha Yüksek Alım Gücüne Sahip?2021 yılı için gelir vergisi dilimleri

Sözlük

Aristokrasi nedir 2 Markete açken gitmek 2 Ula hamsi tuttum seni seni gidi seni seni 1 Deveye sormuşlar boynun neden eğri 1 göktürk ramu 1 Karl Marks 1 Çoğu Erkeğin hayalindeki kadın modeli 3 Atatürk 1881 1919 2023 3 Uykunun açılması için son ses hareketli müzik dinlemek 1 virane 1

Son Haberler

Türkiye'de en çok harcama yapılan yabancı kredi kartlarıOtomotiv ihracatında tüm zamanların 10 aylık rekoru kırıldıABD tarihinin en 'kritik' başkanlık seçimlerinden biri yarın yapılacakBelediye başkanına silahlı saldırı: Ağır yaralandıBakan Şimşek'ten enflasyon verilerine açıklama

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle