Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Kasım 2024 10:40
hizmet birleştirme
uzun dönem askere gittim yedek astsubay olarak oradaki hizmetimi birleştirmem mümkün mü?

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