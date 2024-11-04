Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Kasım 2024 11:00
Sahte Enflasyonu Hesaplayanın, Susanın, Sebep Olana Hakkımı Haram Ediyorum

başta tüikin yalaka hesaplayıcılarına

üç maymunu oynayan memur sene

üç maymunu oynayanların kuklası olan yalaka memurlara

kısacası sebep olana, sesini çıkarmayana hakkım haram olsun


bulaşşıkk
Memur
04 Kasım 2024 11:08

Aynen o tüiktekilerin yatacak yeri yok. Her yedikleri haram. Meclistekileri söylemeye gerek yok zaten. Onlar baş haramzade.

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