Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Kasım 2024 11:12
2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı belli oldu.

Yeniden Değerleme Oranı, Ekim ayı enflasyonun açıklanmasıyla yıllık olarak belli oldu ve 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu. Dolayısıyla 2025 yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların bu artırılması bekleniyor.

Buna göre, 2024 yılında uygulanan;

500 TL olan yurt dışı çıkış harcı 710 TL ye,

31.692 TL olan yurt dışından getirilen telefonda harç tutarı 45.614 TL ye,

1600cc?ye kadar 1-3 yaş en düşük matrahlı otomobilden alınan MTV 5.851 TL?den 8.421 TL?ye,

B sınıfı ehliyet harcı 3.945 TL?den 5.678 TL?ye,

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1.506 TL'den 2.167 TL'ye,

3 yıl üzeri pasaport harcı 7.833 TL'den 11.274 TL'ye,

Araç muayene (otomobil) ücreti 1.821 TL?den 2.621 TL?ye yükselecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranını yüzdel 50 azaltma ya da yüzde 50 artırma yetkisine sahip. Eğer değişiklik yapılmazsa 1 Ocak 2025 itibarıyla artış yüzde 43,93 olacak.

2025 bütçesinin yüzde 45 civarında artırıldığı düşünüldüğünde çok fazla müdahalenin yapılmayacağı öngörülebilir.

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