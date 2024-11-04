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Editörler : alex 10


04 Kasım 2024 11:23
Süper Lig Tahmin Yarışması 12. Hafta

Maç Başlangıcı 8 Kasım 2024 Saat: 20:00

Kasımpaşa-Kayseri

Antalya-Bodrum

Hatay-Gaziantep

Rize-Trabzon

Göztepe-Konya

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Adana demir-Eyüp

Galatasaray-Samsun

Başakşehir-Beşiktaş

Fenerbahçe-Sivas

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Manisa-Erzurum

Sakarya-Kocaeli

Bandırma-Bolu

Ümraniye-Iğdır

Skor Tahmini: Galatasaray-Samsun

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