Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Kasım 2024 11:53
4/B sözleşmeli personel disiplin soruşturması

Sözleşmeli personelin görev ihmalden uyarı veya kınama cezasi almasi sözleşme feshine sebep olabilir mi? Daha önce disiplin cezasi yok bu kisinin

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