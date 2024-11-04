Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Kasım 2024 12:19
Unvan değişikliği başvuru ve sınav

Unvan değişikliği sınavı hangi tarihte yapılacak ve başvuru ne zaman yapılıyor bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

2024-2 İstifa sonrası açıktan atamayı bekleyenlerHAGBBoşanma Tayini Şartları -YardımAcilll! aile bakanligi saglik bakanligi 4b es durumuTıbbi sekreterin görev tanımı dışında çalıştırılması2024-2 İstifa sonrası Yeniden (Açıktan) Atama kurasını bekleyenlerTek seferde 20 gün yıllık izin kullanabilir miyim?iller arası tayin

Sözlük

Dubai Çikolatası 3 erkek çocuğu olmayan aileler 1 zibidi 2 demir 1 pulsasyon 1 günaydın ülkemin güzel insanları 1 Diplomatik güç 1 Aristokrasi nedir 3 Burjuva burjuvazi ve burjuvaziye marksist bakış 1 yerkabuğu altındaki okyanus 1

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında gerilediAnkara Büyükşehir Belediyesi 350 şoför alacakGFB liderinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındıÖğretim görevlisi, 32 ülkeden meyve fidanı yetiştiriyorAYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle