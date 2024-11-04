Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Kasım 2024 12:22
Sağlık bakanlığı eş durumu tayini

Ben Adana şehir hastanesinde kadrolu hemşireyim eşim İstanbul?da sözleşmeli hemşire 1 yıllık, eşim benim yanıma gelebilir mi eş durumu yapıp?

Çok Yazılan Konular

2024-2 İstifa sonrası açıktan atamayı bekleyenlerHAGBBoşanma Tayini Şartları -YardımAcilll! aile bakanligi saglik bakanligi 4b es durumuTıbbi sekreterin görev tanımı dışında çalıştırılması2024-2 İstifa sonrası Yeniden (Açıktan) Atama kurasını bekleyenlerTek seferde 20 gün yıllık izin kullanabilir miyim?iller arası tayin

Sözlük

Yazma isteğini kaçıran durumlar 2 Dubai Çikolatası 3 sessizlik 1 1.5 saat 1 firuze 2 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 2 Ula hamsi tuttum seni seni gidi seni seni 1 Günümüz kızlarının atarlı sözleri 1 zibidi 2 erkek çocuğu olmayan aileler 1

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında gerilediAnkara Büyükşehir Belediyesi 350 şoför alacakGFB liderinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındıÖğretim görevlisi, 32 ülkeden meyve fidanı yetiştiriyorAYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle