Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


04 Kasım 2024 12:32
araştırma görevlisi istifa sonrası geri dönüş?

merhaba,

33-a araştırma görevlisi biri istifa sonrası geri dönüş yapabiliyor mu? memurlara verilen bir hak olduğunu biliyorum. ancak bu konuda farklı bilgiler söz konusu.


arastirmagorevlisiii
Daire Başkanı
04 Kasım 2024 13:04

Maalesef hayır hocam. İstifa sonrası geri dönüş hakkı sadece öğretim üyelerinde.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İç yükseltmeler, şahsa açılan kadrolar???2024 Ekim DoçentlikMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı 2023 ekim donemi docentlik basvurulari"Enflasyonun Gölgesinde Akademik Hayat: Sessiz Kalanlar ve Kaybedilen Değer"araştırma görevlisi istifa sonrası geri dönüş?patent ücreti Öğretim Görevliliği kalıcı kadro mu?öğretim görevliliğinden sağlık Bakanlığına Docent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleri

Sözlük

sessizlik 1 göktürk ramu 1 1.5 saat 1 Deveye sormuşlar boynun neden eğri 3 Burjuva burjuvazi ve burjuvaziye marksist bakış 1 Çocuk bezini değiştiren adam 3 firuze 2 Baalbek 1 Atatürk 1881 1919 2023 3 Çoğu Erkeğin hayalindeki kadın modeli 3

Son Haberler

Borsa günün ilk yarısında gerilediAnkara Büyükşehir Belediyesi 350 şoför alacakGFB liderinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındıÖğretim görevlisi, 32 ülkeden meyve fidanı yetiştiriyorAYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle