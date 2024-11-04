Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Kasım 2024 12:51
Eş tayini

İyi günler dilerim. Eşi yüzde 55 engelli kısmi bağımlı olan polis memuru eşinin olduğu şehire tayin isteyebilir mi? Bilginiz var mı arkadaşlar Teşekkürler

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