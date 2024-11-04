Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Kasım 2024 13:03
Kaç kez boşanma tayini yapilir?

Merhaba.ikinci kez boşanma tayini isterken aile yanina 2.kez gidebilirmiyiz?1 yil içinde 1 kez ibaresi geçtiği için kafam karişti.memuriyet hayatimi,da 1 kez mi yapabiliyoruz?

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