Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Kasım 2024 13:21
kurum dışında kavga

Merhaba;

Kurum dışında, mesai saatleri dışında başka bir ilçede bulunan bir kamu görevlisi ile kavga edip ceza alan var mı? üstüne üstlük il dışı tayin edilen var mı? Yorumlarınız önemli.

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