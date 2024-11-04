Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Kasım 2024 13:28
promosyon
MEB tek seferde yapıp konuyu kapatmalı, bi çok kurum ülke geneli yapıyor.

erhannn34
Şube Müdürü
04 Kasım 2024 13:34
aylık yuzde 1enflasyon oranının takip edildiği bi ortamda sendikalar ve herkes konuyu dillendırmeli
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