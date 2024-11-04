Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Kasım 2024 13:30
danistay konu degisimi

Arkadaşlar merhaba DANIŞTAY 2023/*** numaralı dosyamı sorguladığımda Dava Konusu Sözleşme feshi/Yenilememe iken güncel olarak 18.Diğer idari uyuşmazlıklar olarak güncellenmiş. Bu 18.Diğer idari uyuşmazlıklar ne oluyor? Güncellenen konu ile mi dava görülecek ? bilen arkadaşlar 2 sorumu cevaplayabilir mi?


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Aday Memur
04 Kasım 2024 14:22

Bizim dosya konumuzda değişerek 51.16 ilişik kesme ( disiplin cezası dışında olmuş. Bende çok araştırdım sordum ama kimse bilmiyor. Belki bilen vardır buraya yazar. Ayrıca dosya 2021 den beri bekliyor.

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