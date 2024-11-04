Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Kasım 2024 13:39
Kilis şark

Merhaba arkadaşlar bu yıl Kilis tercih etmeyi düşünüyorum 1. Sıraya. Kilis te kadro ve personel durumu nasıl. Açık var mı personelde ? İlk tercihte gelme olasılığı nedir

Çok Yazılan Konular

İçişleri Bakanlığı torba yasa Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolis maaşı revize edilmelidirÜstün astına hitabı nasıl olmalıdırPolis intiharlarıÜniversite borçlanmasıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret atamasıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKredi yapılandırma

Sözlük

Aristokrasi nedir 3 şu an çalan şarkı 2 Evlen artık yaşın geçiyor çetesi 1 Diplomatik güç 1 aşk acısı çeken yazarlar 2 Selamlar 1 etkin pişmanlık 1 1.5 saat 1 firuze 2 trabzonspor 1

Son Haberler

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecekAteşli silahlara ve yetkisiz çakar kullananlara ceza içeren teklif TBMM'deKonya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandıMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesindeTürkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle