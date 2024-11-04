Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Kasım 2024 13:39
Karayolları görevde yükselme sınavı

Arkadaşlar elinde teknikerlik soruları olanlar varmı görevde yükselme sınavına gireceğim yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler &#128591;

[email protected]

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimEş durumu hk. Sanayi Bakanlığı Makine Mühendisi Çalışma şartları

Sözlük

Dubai Çikolatası 3 Diplomatik güç 1 Emperyal güç 1 aynı konuda çift başlık açmak 3 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 2 Sözlük editörlerinin tanım hassasiyetlerinin azaldığı hissi 1 güneş gözlüğü takınca kendini matrix sanan insanlar 1 Günümüz kızlarının atarlı sözleri 1 Karl Marks 1 pulsasyon 1

Son Haberler

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecekAteşli silahlara ve yetkisiz çakar kullananlara ceza içeren teklif TBMM'deKonya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandıMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesindeTürkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle