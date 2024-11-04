KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


04 Kasım 2024 13:56
Bipolar Engelli Raporu Süresi
Merhaba engelli rapor süresi uzatıldı. Haziran ayına kadar ve beni atanmış varsayalım. Raporum Eylül'de doluyordu. hazirana kadar uzadı. Atandigim yer benden tekrar rapor isterse ve rapor oranım. Yüzde 40 altına düşerse memurluktan işimden mi olurum?

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