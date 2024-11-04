Bipolar Engelli Raporu Süresi

Merhaba engelli rapor süresi uzatıldı. Haziran ayına kadar ve beni atanmış varsayalım. Raporum Eylül'de doluyordu. hazirana kadar uzadı. Atandigim yer benden tekrar rapor isterse ve rapor oranım. Yüzde 40 altına düşerse memurluktan işimden mi olurum?

Merhaba engelli rapor süresi uzatıldı. Haziran ayına kadar ve beni atanmış varsayalım. Raporum Eylül'de doluyordu. hazirana kadar uzadı. Atandigim yer benden tekrar rapor isterse ve rapor oranım. Yüzde 40 altına düşerse memurluktan işimden mi olurum?