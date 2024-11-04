Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Kasım 2024 13:56
2025 Ocak Zammı

2025 yılı ocak ayında alacağımız memur zammı yüzde kaç olacak ??


Arizonalı
Memur
04 Kasım 2024 14:26
13 olacak

volkanv38
Genel Müdür
04 Kasım 2024 14:30

12-13 aralığında bir rakam olacağı neredeyse kesin

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