KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


04 Kasım 2024 14:01
Bipolar Engelli Raporu
Merhaba yüzde 40 engelli bipolar hemşireyim. Ömür boyu çekilecek bı hastalık. Göreve başladığımda raporu Yeniletme aşamasında oranı yüzde 40 altına düşer mi acaba?(sık atak geçiriyorum ve hastane yatislarim mevcut) Bilgisi olan ya da aynı durumu yaşayan bana yardımcı olabilir mi?

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