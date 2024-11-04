Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Kasım 2024 14:19
Vekalet Ücreti

24 yıllık devlet memuruyum. Ünvanım ...Müdür Yardımcısı. Son yedi yıldır müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Derece kademem 1/4'ü ve üniversite mezunuyum. Şu anda doğuda bir ilçede yaklaşık bir yıldır Müdür vekili olarak görev yapıyorum. Kurumuma vekalet ücreti ödenmesi için iki defa resmi yazı ile başvurmama rağmen herhangi bir cevap alamadım. Yazıma cevap verilmedi ve vekalet ücreti alamıyorum. Sorum şu. Vekalet ücreti ödemek kurumların takdirindemidir? yoksa DMK'nın 86. maddesi gereği ödemek zorundamıdır?

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