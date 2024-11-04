Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


04 Kasım 2024 15:33
ankarada konaklama yeri
en uygun ve fiyat performans açısından iyi bir misafirhane bileniniz var mı ? sehir merkezinde olmasi önceliğimiz

pekgozenes
Aday Memur
04 Kasım 2024 16:25

çankaya emekliler derneği sıfır binaa


turasas2022
Memur
04 Kasım 2024 16:33
fiyat bilgin var mi
pekgozenes, 49 dk. önce

çankaya emekliler derneği sıfır binaa


pekgozenes
Aday Memur
04 Kasım 2024 16:54

0312 435 0200 arayıp bilgi alsan iyi olur 600 tl idi.. Değişmediyse

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ankarada konaklama yeri

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