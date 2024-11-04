Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Kasım 2024 15:53
Ön çapraz bağ kopuğu

slm lar daha önce başına gelen var mı acaba ? ön bağ yırtığı tespit edildi MR sonucunda zaten ciddi şekilde ağrım vardı ayrıca bacağımda bi boşluk ve gevşeklik hissi vardı . bunla ilgili dilime başvuran oldu mu olduysa sonucu ne oldu ? daha önce ayakla ilgili C dilimim vardı biseye yaramadı idare kafasına göre çalıştırıyor açıkçası ben D dilimine geçip ayrılmak istiyorum bu insanlarla bu meslek yurutulemeyecek gibime geliyor , hastalığımızı görmezlikten duymazlikyan geliyorlar . cevaplarını için şimdiden teşekkürler

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