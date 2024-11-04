Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


04 Kasım 2024 15:55
TFF'ye çağrı...

Bundan sonra FB nin tüm maçlarını Acun Bey yönetsin...

Galatasaray'ın da tüm maçlarını yönetsin...

Yine çıkıp yapı diyecektir...

Denemesi bedava...

Çok Yazılan Konular

Süper Lig Tahmin Yarışması 12. Hafta

Sözlük

merhamet 1 Baalbek 1 yerkabuğu altındaki okyanus 1 şu an çalan şarkı 2 pazar kahvaltısı 1 pulsasyon 1 Dubai Çikolatası 3 zibidi 2 Selamlar 1 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Motosikletin devrildiği kazada anne öldü, oğlu yaralandıMaltepe Belediyesi'nde Ahmet Özer gerilimi!CHP'li Günaydın: Her gün en az 4 vekil burada olacakUEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararıKira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması dönemi başladı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle