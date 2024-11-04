Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Kasım 2024 16:08
Serçe parmak C veya D dilimine uygunluk

Arkadaşlar yaklaşık 10 yıldır emniyette aktif olarak görev yapıyorum, mesleğe girmeden önce geçirmiş olduğum bir kaza nedeniyle silah elimin kuş parmağı olarak bilinen 5. parmağından ameliyat olmuştum, mesleğe girişte farkedilmediği için şimdiye kadar herhangi bir problem olmadı, ancak aradan geçen zaman zarfı içerisinde parmağımın yan tarafında büyük bir şişkinlik yani kemik büyümesi (iyi huylu tümör) olduğu söylendi, parmağımın işlevselliğinde herhangi bir sorun yok, silah kavramamda ve kullanmamda parmağımda ağrı hissediyorum ve doğal olarak kabzeyi parmaklarımla sıkarken sorunlu olan parmağım boşta kalıyor, sorum ise şu, silah kavramamda problem olduğu gerekçesi ile dilekçe yazsam C Dilimi veya D dilimine geçişim mümkün olur mu sizce ?

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