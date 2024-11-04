Pomem psikiyatri geçmişi hakkında

Hocam iyi günler. 2025 yılı için planlanan pomem ve asem sınavlarına gireceğim. 2016 yılına ait anksiyete tanısı var ve bu tanı devlet hastanesinde muayene olduğum için e-nabızda görünüyor. Normal reçete bir düşük doz antidepresan görünüyor sistemde. Sonrasında özel hastanede 8 aylık bir psikiyatri geçmişim oldu. Özel hastanedeki doktor tanıyı sisteme girmedi ve e-nabızda görünmüyor. Ancak 4 aylık periyotlarla toplam 2 kez muayene oldum 8 aylık süreçte. Bu muayeneler sonrasında toplamda 2 tane ilaç raporu görünmekte 2017 yılına ait. Bu ilaç raporlarında da aynı şekilde anksiyete bozukluğu yazıyor. Bu ilaç raporları doktor gidip gelmeme gerek kalmasın diye ayarlandı ve en düşük doz standart reçeteli bir antidepresan var sadece. Tedavimi oldum ve şu an sağlamım. 7 yıldır hiçbir şekilde muayene vs. olmadım psikiyatri bölümüne. Hastalıklar bölümüne baktığımda e- nabız sisteminde sadece 1 tane anksiyete bozukluğu( devlet hast. muayene olduğum) görünmekte. Reçetelerim bölümünde de sadece 1 tane antidepresan görünüyor yine devket hastanesindeki muayenede verilen. İlaç raporları bölümünde ise özel hastaneden aldığım ilaç görünmekte. Hepsi standart ve düşük doz ilaçlar. Muayene olduğum tüm ilaçları aldım. Devlette aldığım tanı 2016 yılına özelde olduğum tedavide verilen ilaç raporu 2017 yılına ait. POMEM ve ASEM için bu sorun olur mu? TSK yönetmeliğine 3 yıl ve 3 ay kuralı gelmiş sanırım burda buna takılacağım. İlaç geçmişi için ne kadarlık süre değerlendiriliyor? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Not: İlaç raporları toplam 8 aylıktı. Her ay ilaç aldım bu 8 aylık süreçte.