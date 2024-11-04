Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Kasım 2024 16:18
İç güvenlik alanında kanun teklifi

Herkese iyi günler. Bu kanun teklifinin 46 madde olduğu ve Emniyet çalışma şartları ile ilgili düzenleme olduğu ve teklifin komisyona verildiği belirtiliyor. Acaba bu 46 madde metnine sahip olan ya da bulup buraya aktarabilecek kimse varmıdır?


gececi22
Şef
04 Kasım 2024 16:20
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kayseri50
Aday Memur
04 Kasım 2024 16:30
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Fırtına6655
Aday Memur
04 Kasım 2024 16:36
devrem diğer tarafta da belirttim kaymakamlık adaylarının giriş şartlarından bekçilerin çalışma saatlerine kadar ayrıca işte silahlarla ilgili çakallarla ilgili cezalara kadar birçok madde var ama polislere yönelik sadece benim duyduğum emekli olduğu zaman isteğe bağlı polsan'ın devam edebileceği yönünde çalışma saatlerine yönelik herhangi bir madde olduğunu duymadım

mfg04
Aday Memur
04 Kasım 2024 16:55
POLISLE ILGILI BISEY YOK Başkanlığa Geliş Tarihi 04/11/2024 Teklifin Başlığı Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Teklifin Özeti Teklif ile; başka kurumlarda belirlenen görevlerde geçen sürelerin Mülki İdare Amirliği Sınıfında geçen sürelerden sayılması, kaymakam adaylarında aranacak eğitim şartlarının, mülkiye müfettişi olmak için aranacak şartlar ile müfettişlerin yetkilerinin, mülki idare amirlerinin değerlendirme usullerinin ve valilerden genel müdür veya dengi kadrolara atananların özlük haklarının düzenlemesi, Polis Bakım ve Yardım Sandığının amacının ve üyelerinin belirlenmesi, emeklilerle ilgili uygulamadaki boşluğun giderilmesi, sandık gelirleri, üyelik aidatları ve sandıktan yapılacak yardımların düzenlenmesi, kayda tabi olmadan yurt dışından getirilen veya ülkemizde üretilen ateşli silah parçalarının birleştirilerek ateşli silah haline getirilmesinin önlenmesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan cetvellerin düzenlenmesi, muvazzaf olarak göreve başlayan astsubaylar ile sözleşmeli iken daha sonradan muvazzaflığa geçirilen astsubayların özlük haklarının düzenlenmesi, yabancı memleketlere gönderilecek noterlik işlemlerinin altındaki mühür ve imzanın onaylanması işleminin valilik ve kaymakamlıklarca yapılabilmesi, kiralanan araçların; terör, kaçakçılık, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık vb. suçlarda kullanılması veya suçlara konu olmasının engellenmesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde lisans ve önlisans eğitimi alanlar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına diğer yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin ve mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler ile disiplinsizlik, işledikleri suç veya her ne suretle olursa olsun ilişiği kesilen personelin; kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarına yönelik ödeyecekleri tazminat tutarının artırılması, ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazların kullanılması yasak olan araçlara uygulanacak yaptırımların ağırlaştırılması, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarda değişiklik yapılması, dernek lokallerinin açılması, işletilmesi, denetimi ve kapatılmasına yönelik düzenleme yapılması, kısa dönem ikamet izni verilmesine esas olacak taşınmazın niteliği ve değerinin İçişleri Bakanlığınca belirlenmesine yönelik düzenleme yapılması, sınır dışı etme kararına ve kısa dönem ikamet izni başvurusunun reddi ya da kısa dönem ikamet izninin iptali kararlarına karşı mahkemeye yapılan başvurularda yargılama süreciyle ilgili düzenleme yapılması ile çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
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