KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Kasım 2024 16:29
Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)

4 yıl eğitim, KPSS GK GY + KPSS Eğitim Bilimleri + KPSS ÖABT + Mülakat derken aradan Eğitim Bilimleri Sınavını kaldırılıp "Akademi Giriş Sınavı" denen yeni bir sınav gelmiştir. Yıllar boyunca emek veren, zorluk çeken tüm öğretmen adayları yine saçma bir sistem değişikliği ile karşı karşıya kalmıştır. 2023 seçimlerinden önce önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER'in seçim vaatlerinden birisi olarak açıklanan mülakatları kaldıracağız açıklamasından hemen sonra komple sistem değişikliğine neden gidildiği de biz öğretmen adaylarınca kime güveneceğiz sorusunun aklımıza kazınmasına sebep oluyor. Tüm öğretmen adaylarına geçmiş olsun.

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